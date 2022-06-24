Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı genç öldü

Hürriyet Mahallesi TOKİ Konutları önünde çevre yolundan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Doğukan A'ya, (18) E.A'nın kullandığı 34 DOC 386 plakalı otomobil çarptı.

Bölgedeki polis ekiplerince haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Doğukan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Bu arada otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobilin çarpması ve gencin havaya savrulması yer alıyor.