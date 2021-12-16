Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2021, 12:33
Bağlarbaşı Mahallesi 14. Sokak'ta plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında yürüyen Ayşe Bozkurt'a (55) çarptı.
Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Bozkurt, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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