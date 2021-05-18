Kahramanmaraş'ta oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde parmağı oturduğu sandalyeye sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 21:34
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 53. Sokak'ta ikamet eden ve adının Yusuf olduğu öğrenilen 3 yaşındaki çocuk, yemek yerken oturduğu sandalyenin delik olan bölümüne parmağını sıkıştırdı.
Bir süre minik Yusuf'un parmağı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan aile bireyleri, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri pense ve ekipman desteğiyle minik çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.
Korku yaşayan küçük çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
22°
açık
Namaz Vakti 18 Mayıs 2021
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:14
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|36
|83
|2. M. United
|36
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|36
|63
|6. Tottenham
|36
|59
|7. West Ham
|36
|59
|8. Everton
|36
|56
|9. Arsenal
|36
|55
|10. Leeds United
|36
|53
|11. Aston Villa
|36
|49
|12. Wolverhampton
|36
|45
|13. Crystal Palace
|36
|44
|14. Southampton
|36
|43
|15. Burnley
|36
|39
|16. Newcastle
|36
|39
|17. Brighton
|36
|38
|18. Fulham
|36
|27
|19. West Bromwich
|36
|26
|20. Sheffield United
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30
Günlük GazetelerTümü