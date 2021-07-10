Kahramanmaraş'ta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ile kama ve satırlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.