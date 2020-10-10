Kahramanmaraş'ta özlenen kış meyve-sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor!

Tezgahlarda yerini alan ürünlerin kilogram fiyatları ise şu şekilde; Armut 7 lira, Kara hurma, Nar 6 lira, Turp, Havuç, Mandalina, Kırmızı elma ise 3 lira.

Bunların yanı sıra Dulkadiroğlu belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşları maske, sosyal mesafe ve eldivensiz ürün seçmemeleri konusunda uyardı.