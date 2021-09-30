Kahramanmaraş'ta pamuk hasadı başladı
Türkiye'nin pamuk üretim bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş’ta, mart ve nisan ayında ekilen pamuğun hasadı başladı. Beyaz altında bu yıl rekolte ise yüksek.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2021, 13:47 30.09.2021, 14:06
Türkiye'nin pamuk üretim bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş’ta pamuğun hasadı başladı.
Her yıl Eylül ayının ortasından itibaren toplanmaya başlanan pamuk için tarlalarda işçilerin mesaisi başladı.
Kahramanmaraş’ta bu yıl 40 bin dönüm pamuk ekili arazide dönümüne 450 kg ve 650 kg arası pamuk hasadı gerçekleşiyor.
Kahramanmaraş ziraat odası başkanı Mehmet Çetinkaya, beyaz altında bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu fakat geçen yılın ve girdi maliyetlerinin olumsuz etkilerinin sürdüğüne dikkat çekti.
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