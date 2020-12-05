Kahramanmaraş'ta pandemi kamp alanlarına ilgiyi artırdı

Yaşanan yoğunlukla birlikte bazı bilinçsiz insanlar tarafından doğal yaşam alanlarının kirletildiğine dikkat çeken Özçimen, vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş’ta hafta sonu düzenlenen 320 kilometrelik Off-Road rotası geçiş güzergahlarında sporcular, doğaya atılan maske, pet şişe ve poşetlerin temizliği yaptı.

Hafta sonu yapılan etkinlik hakkında bilgi veren KAROFF Başkanı Sercan Özçimen, “Sonbahar ve kış mevsimiyle birlikte aktivitelerimiz yoğunlaştı. Doğayı korumak ve sahip çıkmak için yapılan aktiviteler bunlar. Off-Road gezilerimiz kapsamında doğaya atılan çöpleri topluyoruz. Her yıl olduğu gibi etkinliklerimiz artarak devam edecek. Bu yıl geçen yıl olduğu gibi büyükşehir belediyemizle ortak bir proje yapabiliriz. Ayrıca doğal güzelliklerimizi tanıtmak için fotoğraf etkinliği gerçekleştirdik. Salgın nedeniyle vatandaşlarımız kamp yapmaya ilgisi arttı. Bu kamplarda maalesef kirlilikte arttı. Son zamanlarda bilinçsizce doğaya atılan atık maskeler durumu daha da kötüleştiriyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı daha hassas olmaya davet ediyoruz” dedi.