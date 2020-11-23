Kahramanmaraş'ta pandemi sürecinde bal ve propolis tüketimi arttı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bal üretim ve satışı yapan işletmeci, pandemi sürecinde bal ve propolis satışlarının normal zamana göre beş kat arttığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 23.11.2020, 16:33 23.11.2020, 16:50
Kahramanmaraş'ta pandemi sürecinde bal ve propolis tüketimi arttı!

Tükiye’de koronavirüsün görülmesinin ardından, vatandaşlar bağışıklık sitemini güçlendirmek için bal ve propolis tüketimini artırdı.

Elbistan’da bal üretim ve satışını yapan Abidin Çiçek adlı işletmeci pandemi döneminde ki satışların normal zamanlara göre beş kat daha fazla olduğunu söyledi.

Bölgenin yaylalarında üretilen organik bal ve propolis tüketiminin artığını belirten Çiçek: “ Yirmi yıldır bal işiyle uğraşıyorum, pandemi dönemine kadar bu kadar bal ve propolis tüketildiğine hiç şahit olmadım. Vatandaşlar bağışıklık sitemini güçlendirdiği için bal ve propolis tüketiyor.

Televizyon ve internet sitelerinden bal ve propolisin faydasını okuyan vatandaşlarımız balcıların yolunu tutuyor. Bizim bu yöredeki yaylalarda üretilen balların satışını yapıyoruz. Normal zamana göre satışlarımız beş kat arttı. Pandemi sürecine kadar propolisin ne olduğunu bilmeyen birçok kişi propolis tüketmeye başladı. Satışların artması fiyatlara da yansıdı. Çok değil ama yine de artış oldu” ifadelerine yer verdi.

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