Kahramanmaraş'ta panelvan aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde panelvan aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2021, 23:22
Necdet T. idaresindeki 46 ADG 267 plakalı panelvan, Süleyman Şah Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda ara sokaktan çıkan bisiklet sürücüsü Beytullah E'ye (19) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Beytullah E, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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