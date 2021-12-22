Kahramanmaraş'ta Paramedikler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi!

Yüksekokul Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe yoğun katılım gerçekleşti.

Açılışın ardından Paramedik öğrencileri tarafından vaka canlandırması yapıldı.

Etkinliğin ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdüresi Profesör Doktor Esin İspir tüm meslektaşların 22 Aralık Paramedikler Gününü kutladı.