Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı

Alınan bilgiye göre, Haydar Bey Mahallesi'ndeki Mimoza Konutları'nda park halinde olan 46 LS 649 plakalı otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede aracın tamamını kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.