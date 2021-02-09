Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 17:21 09.02.2021, 20:33
Alınan bilgiye göre, Haydar Bey Mahallesi'ndeki Mimoza Konutları'nda park halinde olan 46 LS 649 plakalı otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede aracın tamamını kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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