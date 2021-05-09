Kahramanmaraş'ta park halindeki tırın dorsesi yandı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2021, 10:10 09.05.2021, 13:23
Bahçelievler Mahallesi 35. Sokak'ta park halindeki 46 NK 116 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dorsede bulunan ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.
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