Kahramanmaraş'ta park halindeki tırın dorsesi yandı!

Bahçelievler Mahallesi 35. Sokak'ta park halindeki 46 NK 116 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dorsede bulunan ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.