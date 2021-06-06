Kahramanmaraş'ta Pazar sakinliği!
Kahramanmaraş’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan haftanın son günü sakin geçiyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.06.2021, 14:01 06.06.2021, 18:38
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.
Öte yandan okul önlerinde, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav dolayısıyla az sayıda yoğunluk oluştu.
Kentin birçok noktasında meydanların boş olduğu gözlendi.
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