Kahramanmaraş'ta pazar tezgalarında üzümler yerini aldı!
Ağustos ayına girilmesiyle birlikte artık üzüm hasatlarıda başladı. Dolayısıyla üzümler de pazar tezgalarındaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.08.2020, 13:51 10.08.2020, 19:34
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40 dereceyi aşan sıcaklıkların kendini göstermesiyle birlikte mevsim meyveleri de tezgâhlardaki yerini almaya başladı.
Bunlardan bir tanesi de renk renk çeşit çeşit lezzetlerde üzümler.
Sabit halk pazarlarında yerini alan ve göz kamaştırıcı güzellikteki üzümler Türkiye’nin birçok yöresinden Kahramanmaraş’a geliyor.
Pazarcı esnaflarda artık sıcaklarla birlikte mevsim meyvelerinin de tezgâhlardaki yerini aldığını belirtti.
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