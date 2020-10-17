Kahramanmaraş'ta pazarın zam şampiyonu belli oldu!

Pazarda bu haftanın zam şampiyonu ise alıç oldu.

Geçtiğimiz hafta 10 liradan satışa çıkarılan alıç bu hafta 15 lirayla pazardaki en pahalı ürün.

Pazar esnafı ve vatandaşlar koronavirüs tedbirleri içerisinde alışverişlerini tamamlarken pazardaki ürün fiyatlarının ise pahalı olduğunu söylediler.