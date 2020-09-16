Kahramanmaraş'ta personel alımı için kuraları Çekildi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İşkur üzerinden personel alımı için kuraları çekti.

KAHRAMANMARAŞ 16.09.2020, 18:19 16.09.2020, 19:20
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Kurada belirlenen adaylar, mülakat sınavı sonucu sonrası uygun görülenler kadrolara yerleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan 120 kadro ihdas edildiğini söyledi.

Konuşmasının devamında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, mülakat sınavına girecek adaylara başarılar diledi.

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