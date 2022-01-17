Kahramanmaraş'ta pes dedirten olay! Telefon yerine bakın ne gönderdiler

Elbistan Küçük Sanayi Sitesinde bir tamir servisinde çırak olarak çalışan Ömer Doğan’ın internetten sipariş ettiği telefonun yerine üç adet çanta gönderildi.



Ömer Doğan, haftalığından biriktirdiği parayla hayalini kurduğu telefonu alabilmek için bir ikinci el sitesinde gördüğü ilanı değerlendirip 2 bin lira ödeme yaparak sipariş geçti.

Bir haftalık heyecanlı bekleyişin ardından kendisine ulaşan kargo poşetini açan Ömer Doğan, telefon yerine çanta çıkması karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Yaşadığı şoku atlatan doğan, sipariş verdiği kişiyi aradığında ise telefonunun engellendiğini fark etti.



Bir yıllık birikiminin heba olması karşısında son derece üzüntü yaşadığını belirten doğan: “Ben sanayide çırak olarak çalışıyorum. Hayalimdeki telefonu alabilmek için bir yıl boyunca haftalığımdan para biriktirdim. Bilindik bir ikinci el sitesinden telefon aldım. Bana telefon yerine çanta göndermişler. Beklediğim telefon yerine çanta çıkması karşısında çok üzüldüm. Bir yıldır hayalini kuruyordum o telefonu alabilmek için. Kişiyi aradığımda telefonumu açmadı, büyük ihtimal beni engellemişler, ulaşamıyorum. İnsanları dolandırmak hiç hoş bir davranış değildir. Bir yıllık emeğimi yediler, haram olsun” ifadelerini kullandı.