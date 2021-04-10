Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazası!

M. D. idaresindeki çekici, Batı Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak yönlendirme direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği M.D’nin naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir diğer kaza haberi de yine onikişubat ilçesinden geldi

Abdülhamidhan köprülü kavşağında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya Y.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre kimliği belirlenemeyen yaralılardan birini durumu ağırken, diğer yaralı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.