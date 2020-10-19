Kahramanmaraş'ta PKK üyesinin saklandığı eve operasyon
Kahramanmaraş Polisi tarafından yapılan takip sonrası PKK Üyesi olmaktan aranan Mehmet E. il merkezinde saklandığı adrese düzenlenen operasyon ile yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2020, 19:46
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK Terör Örgütüne üye almaktan her yerde aranan bir şahsın izini sürdü. İstihbarat ve Terör Şubeleri tarafından yapılan araştırma sonrasında il merkezinde bir adrese operasyon yapıldı. Mersin Mahkemesi tarafından PKK Terör Örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesin hapis ile aranan Mehmet E. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
PKK Üyesi şahsın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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