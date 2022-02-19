Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son 1 haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 24 silah ele geçiren ekipler, 15 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.