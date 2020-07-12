Kahramanmaraş'ta Polis ekipleri işi sıkı tutuyor!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda kent genelinde mesire alanları akarsu, gölet ve su kanallarına serinlemek için giren yönelik uygulama yaptı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşların hafta sonu tatilinde serinlemek ve dinlemek için gittikleri piknik alanları ile gölet ve akarsularda denetim yapan polis ekipleri, serinlemek için suya girenleri uyardı.

Polis ekipleri, yaptıkları anonslarla vatandaşlar uyarılarda bulunarak, su girmenin yasak olduğunu kendilerinin ve sevdiklerinin güvenliği için gölet, akarsu ve su kanallarına girilmemesi uyarıları yaptı.

Motorlu polis ekipleri, kent genelindeki su kanallarının etrafında yaptıkları kontrollerle su kanallarına girilmesinin yasak olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığı arttı şu günlerde vatandaşların akarsu, gölet ve su kanallarında serinlemek için girmelerinin önüne geçmek ve geçmişte meydana gelen ölüm olaylarının tekrar yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız devam ettiklerini belirtti.