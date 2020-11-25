Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kadına şiddete karşı uyarıp karanfil dağıttı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile karanfil dağıttı.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 18:15
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kadına şiddete karşı uyarıp karanfil dağıttı!

İçişleri Bakanlığınca kadınların korunmasına yönelik geliştirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yapan polis ekipleri, vatandaşlara karanfil verdi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Ahmet Berker, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak kadına yönelik şiddetin sonlanması ve ailelerin bilinçlendirilmesi adına çalıma yürüttüklerini söyledi.

Şiddetin her türlüsünün önlenmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirten Berker, şunları kaydetti:

"Kadına karşı şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların en etkin şekilde korunması ve tekrar eden döngüde şiddetle mücadele kapasitesinin artırılması için yoğun mesai harcamaktayız. Bu kapsamda vatandaşlarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek için 24 Mart 2018 tarihinden itibaren faaliyet gösteren KADES programı hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarımız kararlılık ile devam etmektedir. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ilkesi ile çıkmış olduğumuz bu yolda, kadına yönelik şiddetin durması için gayret ediyoruz."

#Kahramanmaraş #Elbistan #karanfil #Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
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