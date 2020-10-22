Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kentin birçok noktalarında maske denetimi yaptı!

Kahramanmaraş il emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kentte halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda maske ve mesafe denetimleri gerçekleştirdi.

İçişleri bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelgeyle birlikte polis ekipleri kent genelinde geniş kapsamlı denetimlerde maskesiz vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş genelinde denetimlerin sıkı bir şekilde süreceği öğrenildi.

HABER – EMRE ATAÇ