Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kısıtlama kapsamında denetimlerini sürdürdü!
İçişleri Bakanlığının açıklamış olduğu yeni yasaklarında yer aldığı genelgeyle birlikte Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2020, 17:42 02.12.2020, 19:54
İçişleri Bakanlığının açıklamış olduğu yeni yasaklarında yer aldığı genelgeyle birlikte Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kentte saatlerin 21.00’ı göstermesiyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ekipleri kısıtlama kapsamında denetim yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamaları yeni bir karar alınana kadar devam edecek.
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