Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, o öğrenci için seferber oldu

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Lisesi'ne sınava girmek için gelen Fatma Serra Kar, kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle sınava alınmadı. Bunun üzerine okulda görevli polisler, ekip çağırdı. Okula gelen polisler, kimliğinin yeniden çıkarılması için Fatma Serra Kar ile önce fotoğrafçıya, ardından Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitti.

Burada Nüfus Müdürlüğü görevlisi, fotoğrafın biyometrik olmaması nedeniyle kimliğin çıkarılamayacağını söyledi.

Kimliğin çıkarılamaması üzerine tekrar fotoğrafçıya giden ekipler, Kar'ın biyometrik fotoğrafını çektirerek yeniden nüfus müdürlüğüne ulaştı. Yapılan işlemlerin ardından kimliği çıkarılan genç kız, polis tarafından saniyeler kala sınava yetiştirildi.

Kar'ın amcası Mustafa Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, saniyeler kala yeğenini sınava yetiştirmek için büyük gayret gösteren polislere teşekkür etti.

Yeğeninin dün sınava girdiğini anlatan Kar, "Dün bu kimlikle sınava girmişti ama bugün kabul etmediler. Fotoğrafçı ilk başta vesikalık çekmiş. Nüfus Müdürlüğü görevlisi biyometrik fotoğraf olması gerektiğini söyledi. Polisler yetiştirmeye çalıştı." dedi.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 2 günde 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi

İl Emniyet Müdürlüğünün bütün birimleri YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu. Ekipler, hem okullardaki polislerin hem de 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan öğrencilerin yardım çağrısına karşılık verdi.

Bazı öğrenciler yanlış okula gittiğini, bazıları da kimliğini unuttuğunu belirterek destek istedi. Polis ekipleri, kimliğinde fotoğraf olmayan ya da kimliğini kaybeden öğrenciler için harekete geçerek İlçe Nüfus Müdürlüğünde kimliklerinin çıkarılmasını sağladı.

Kimliğini düşüren bir öğrencinin yardımına da koşan ekipler, önce ailesine sonra da sınava girdiği okulda öğrenciyi anons ettirerek ulaşıp kimliğini teslim etti.

Dün ve bugün 35 öğrenciyi sınava yetiştiren polislere, öğrenci ve vatandaşlar teşekkür etti.