Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden otobüslere denetim!

Genelgede, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:

- Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme yapılmayan otobüsler gibi şehir içi toplu ulaşım araçları ayakta yolcu alamayacak.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında, ayakta ne kadar yolcu alınacağı il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

- Raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak. Ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenecek.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı kentteki toplu ulaşım araçları denetlendi.

Araçlarda incelemelerde bulunan ekipler hem şoförleri hem de yolcuları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurullara uymaları için uyardı.

Ekiplerin kent genelinde denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.