Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden yaşlı kadına destek

Türkoğlu ilçesinde soba zehirlenmelerine dikkat çekmek amaçlı broşür dağıtımı gerçekleştiren polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 79 yaşındaki Suna Kozan'ın evine gitti.

Broşür vermek ve soba zehirlenmelerine karşı Kozan'ı bilgilendirmek için eve giren polis ekipleri, evin camının kırık olduğunu, evde yiyecek olmadığını fark etti.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından camı taktırılan Kozan'a gıda desteğinde de bulunuldu.

Polis ekiplerinin bu hareketinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kozan, "Bana yardım yapan polislerimize teşekkür ederim. Bana kucaklarını açtılar. Hepsine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.