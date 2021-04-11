Kahramanmaraş'ta polis ekiplerine 'tatlı' sürpriz
Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle öğrenciler tarafından organize edilen kavgaya müdahale için giden polis ekipleri, çiçeklerle karşıladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2021, 11:07 11.04.2021, 11:20
Onikişubat İlçesi Yürükselim Mahallesi’nde bulunan Arslanbey Parkı civarında, kavga ihbarı alan polis ekipleri bölgeye intikal etti. Öğrencilere müdahaleye başladıkları anda atılan konfetiler ve alkışlarla kısa süreli şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, öğrencilere teşekkür etti.
Polis ekiplerine Türk Bayrağı ile birlikte çiçek hediye eden öğrenciler, tatlı ikramıyla kavgayı sonlandırdı.
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