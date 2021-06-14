Kahramanmaraş'ta polis merdiven boşluğuna düştü!

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesinde aile içi kavga ihbarıyla ikamete polis ekipleri intikal etti. Annesi G.S.’ye (64) bıçakla saldıran O.S’ye (36) müdahale eden Polis Memuru Sadık İ. merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Yüksekten düşmesi sonucu yaralanan polis memuru ilk tedavisi olay yerinde yapılmasının ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binasına (Yörük Selim) kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan O.S. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.