Kahramanmaraş'ta polis merdiven boşluğuna düştü!
Kahramanmaraş’ta aile içi kavga ihbarıyla olay yerine giden polis memuru, bıçaklı saldırganı engellemek isterken merdiven boşluğuna düştü.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 09:13
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesinde aile içi kavga ihbarıyla ikamete polis ekipleri intikal etti. Annesi G.S.’ye (64) bıçakla saldıran O.S’ye (36) müdahale eden Polis Memuru Sadık İ. merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Yüksekten düşmesi sonucu yaralanan polis memuru ilk tedavisi olay yerinde yapılmasının ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binasına (Yörük Selim) kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan O.S. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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