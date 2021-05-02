Kahramanmaraş'ta polis ‘tam’ kapattı
Ülke genelinde korona virüs (Covd-19) salgını nedeniyle 29 Nisan itibariyle uygulanmaya başlayan tam kapanma önemler kapsamında Kahramanmaraş polisi, kent genelini adım adım denetliyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2021, 12:09 02.05.2021, 12:13
İl genelinde 42 denetim noktasında kısıtlamadan muaf olan yaya ve sürücüleri denetleyen polis ekipleri, izin evraklarında uyum sorunu çıkan kişilere idari işlem uyguluyor.
29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayan kısıtlama, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e sona erecek.
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