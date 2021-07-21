Kahramanmaraş'ta polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopterle, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş ve Türkoğlu-Pazarcık kara yolunda havadan denetim yapıldı.

Sürücülere kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtılan denetimlerde kolonya ile bayram şekeri ikramında bulunuldu.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Serkan Özel, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astbubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek, Kahramanmaraş Bölge Trafik Şube Müdürü Başkomiser Bahadır Taphasan da katıldı.