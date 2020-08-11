Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi!
Tüm Türkiye’de, olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da salgın ile ilgili yoğun denetimin ikincisi gerçekleştirildi.
"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile başlatılan denetimlerde trafik polis ekipkeri ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yurt genelinde koronavirüs salgınına karşın toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.
Kentte şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler kapsamında kontrol noktalarında durduran ekipler, bir yandan alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını kontrol ederken bir yandan da yolcuları bilgilendirdi.
Kurallara uymayan bazı şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçlarının şoförlerine ise ekipler tarafından ceza işlemi uygulandı.
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