Kahramanmaraş'ta polisin sıkı takibi sonucu yakalandılar!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle maganda ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi. Polis ekipleri silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale etti

Olay yerlerine seri şekilde intikal eden polis, mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık verirken, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yapılmaya başlandı.Son iki hafta içinde yapılan çalışmalarla, havaya ateş eden 10 kişi suçüstü, 7 kişi üzerinde ve aracında,4 kişi icrai rezalet yaparken ve 3 kişi ise olaydan sonra kaçarken silahla yakalandı.



Toplamda 24 şahıstan 6'sı ruhsatsız 8 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 24 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla havaya ateş eden magandalarla etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.