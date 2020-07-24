Kahramanmaraş'ta polisin zamanında müdahalesi, büyük bir olayı önledi!

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adliyede görülecek yaralama davası öncesinde, tarafların karşı karşıya gelecek olması nedeniyle geniş çaplı tedbir aldı. Adliye içinde ve çevresinde yoğun önlem alan polis, iki taraftan birine ait 2 araç tespit etti. Adliye çevresinde şüpheli görülen araçlarda arama yapan polis, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet fişek,5 adet çeşitli uzunluklarda bıçak,2'si demir 8 adet sopa ile 1 adet tahra ele geçirdi. Araçlarda ele geçirilen malzemelerle ilgili şüpheliler 6136 Sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet ve yaralamaya teşebbüs suçlarından Ö.Ç. (18), D.Ç.(53) ve R.K.(37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından 1 şahsın tutuklu olarak yargılandığı dava yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız bir şekilde yapıldığı bildirildi.

Polislerin zamanında ve yerinde müdahalesi ile yeni bir olay çıkmadan önlenmiş oldu.