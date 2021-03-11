Kahramanmaraş'ta polislerden sokak hayvanlarına mama desteği
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanlarını besledi.
KAHRAMANMARAŞ 11.03.2021, 19:29
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Yunus timleri, sokak hayvanlarının aç kalmasına önlem amaçlı kentte belirlenen sokakları gezerek kedi ve köpekleri besledi.
Araçta getirdikleri mamaları besleme odaklarına bırakan polisler, sokak hayvanlarını bir süre sevdikten sonra devriye görevine devam etti.
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