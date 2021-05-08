Kahramanmaraş'ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 11:04 08.05.2021, 14:11
Senem Ayşe Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 01 BMT 42 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Beyazıtlı Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilini bırakıp kaçan sürücü M.T. (22) ekiplerce yakalandı.
Ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı belirlenen sürücüye, 4 bin 495 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, ilçede sokağa çıkma yasağını ihlal eden bazı kişiler mahalle bekçilerini görünce kaçmaya başladı.
Bekçilere mukavemet gösteren 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Mayıs 2021
|İmsak
|03:48
|Güneş
|05:23
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|21:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|35
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. West Ham
|34
|58
|6. Tottenham
|34
|56
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Newcastle
|35
|39
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Brighton
|34
|37
|16. Southampton
|33
|37
|17. Burnley
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Athletic Bilbao
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|35
|30
|20. Eibar
|34
|26
Günlük GazetelerTümü