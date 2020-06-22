Kahramanmaraş'ta polisten maske denetimi!
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle Kahramanmaraş’ta denetimler sıklaştırıldı. Kontrol gerçekleştiren ekipler, maske takmayanlara para cezası uyguladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2020, 16:01 22.06.2020, 16:04
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Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinde uygulama yapan ekipler, maske takmayanlara 900 liralık idari para cezası uyguladı.
Trabzon caddesindeki uygulamada polis ekipleri, maskeyi elinde taşıyan ve dışarı maskesiz çıkan kişilere de ceza kesti.
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