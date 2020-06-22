Kahramanmaraş'ta polisten maske denetimi!

Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinde uygulama yapan ekipler, maske takmayanlara 900 liralık idari para cezası uyguladı.



Trabzon caddesindeki uygulamada polis ekipleri, maskeyi elinde taşıyan ve dışarı maskesiz çıkan kişilere de ceza kesti.