Kahramanmaraş'ta polisten 'zorunlu maske' denetimi!

Buna bağlı olarak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kentin belirli noktalarında araç sürücülerine ve yayalara yönelik maske denetimi yapıldı.

Maske takmayan vatandaşlar uyarıldı ve daha öncesinde uyarısı olan vatandaşlara ise polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kent genelinde denetimlerin bir süre daha böyle devam edeceği bildirildi.