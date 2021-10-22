Kahramanmaraş'ta PTT'den 181. müşteriye özel hediye

Kahramanmaraş’ta, PTT’nin 181. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Dulkadiroğlu PTT Müdürlüğü’ne gelen 181. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 12:20 22.10.2021, 13:02
Kahramanmaraş'ta PTT'den 181. müşteriye özel hediye

Bahçelievler bulunan müdürlüğe gelen 181. müşteriye PTT Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu tarafından "Milli Mücadelenin 100. Yılı" için hazırlanan pul koleksiyonu hediye edildi.

Oğuzhanoğlu, PTT’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gişeden sıra numarası alan 181. şanslı müşteriye güzel bir hediye verdiklerini belirti.

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