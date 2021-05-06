Kahramanmaraş'ta PTT önünde uzun kuyruklar oluştu!
Tam kapanmada emekli ikramiyeleri yattı vatandaşlar paralarını çekmek için PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2021, 13:49 06.05.2021, 17:07
Emekli ikramiyelerini ve sosyal yardım desteklerini almak için PTT’ye giden vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar pes dedirtti.
İl emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri PTT önünde bariyerlerle önlem alsa da vatandaşlar yine de sıraya girdi.
Polis ekiplerinin de takip ettiği uzun kuyruklar ekipler sayesinde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oluşturuldu.
HABER – EMRE ATAÇ – MEHMET DEVECİ
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