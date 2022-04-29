Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı Tatili boyunca alınacak trafik güvenliği tedbirleri

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde kara yollarında sıkı güvenlik tedbirleri alınacağını ve bu süreçte emniyet ve jandarmadan toplam 208 bin 900 personelin görev yapacağını açıkladı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Bayram tatili süresince karayollarımızda ve şehir içi yollarda trafik yoğunluğunun önemli oranda artış gösterdiği, sürücülerimizin yakınlarına veya tatillerini geçirecekleri yerlere bir an önce ulaşmak istemeleri nedeniyle trafik kurallarına yeterince uymadıkları ve bunun sonucunda da trafik kazalarının meydana geldiği görülmektedir.

Güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve tatil sürecinin huzur/güven içerisinde geçirilmesi amacıyla 29.04.2022 günü saat: 18.00’de Kayseri Çevreyolu Kılavuzlu Köprü uygulama noktasında, 30.04.2022 günü saat: 11.00’de Gaziantep Çevreyolu Karacasu Kavşak Uygulama noktasında Sayın Valimizin Başkanlığında, Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Kamu Kurum/Kuruluşlarının amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte “Bayramınız Kemerli Olsun” mottosu ile Emniyet Kemeri Uygulamasında seyir halindeki vatandaşlarımıza trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Bayram öncesi ve bayram süresince vatandaşlarımızın rahat huzurlu bir trafik ortamında seyahatlerinin sağlanması amacıyla alınan trafik tedbirlerinde;

Bu nedenle, yolculuk yapacak tüm vatandaşlarımıza;

Araçları ile yolculuk yapacakların araçlarının gerekli bakım ve kontrollerini yapmaları,

Dinlenmiş ve dinç bir şekilde araç kullanmaları,

Yolculuk esnasında sık sık mola vermeleri,

Taşıt kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemerini takmaları,

Başta hız ve kırmızı ışık olmak üzere trafik kurallarına uymaları tavsiye edilmektedir.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan tüm denetimler tamamen vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için yapılmaktadır" denildi.