Kahramanmaraş'ta Ramazan hareketliliği
Bu gece kalkılacak sahurla birlikte Ramazan başlıyor. Kahramanmaraşlılar da Ramazan öncesi alışveriş bölgelerine akın etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 16:15 12.04.2021, 19:13
Sahur ve iftar hazırlığı için alışveriş yapmaya tarihi kapalı çarşısına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu
Haftanın ilk çalışma günü olmasının etkisiylede çarşı pazarı hareketlendi.
Salgına rağmen yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, özellikle hurma, kuruyemiş, meyve çeşitleri vatandaştan yoğun ilgi görüyor.
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