Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi
İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandil’inde vatandaşlar camilerde buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2022, 11:36 04.02.2022, 11:40
Aynı anda 10 bin kişinin namaz kıldığı Türkiye’nin en büyük camilerinden biri olan Abdülhamit Han Camii'nde vatandaşlar üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.
Aksu tv ekranlarından canlı yayınlanan kandil gecesinde Hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Vatandaşlar da yapılan dualara icabet etti.
Kandil programının ardından büyükşehir belediyesi vatandaşlara kandil simidi ile lokum ikram etti.
Namaz Vakti 04 Şubat 2022
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