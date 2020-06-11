Kahramanmaraş'ta Rehabilitasyon Merkezleri ve kreşler dezenfekte edildi!

Dezenfekte ekipleri, çalışmalarını Ana Okulu ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde yoğunlaştırdı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla yoğun bir şekilde sürdürülen virüsle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Normalleşme sürecine rağmen talep edilen alanlarda dezenfekte çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, faaliyete başlamaya hazırlanan Rehabilitasyon Merkezleri ve Ana Okullarında dezenfekte yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Ülkemiz normalleşme sürecine girdi. Ancak bizler bu süreçte kalabalıklaşan ortamlarda ve açılmaya hazırlanan alanlarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızın daha güvenli alanlarda zaman geçirmesi adına ekiplerimiz gece gündüz çalışacak. Ben bu sürece kapılmayıp tedbirlerin sıkı tutulmasını vatandaşlarımızdan tekrardan rica ediyorum.”