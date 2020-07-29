Kahramanmaraş'ta rengarenk bayram şekerleri tezgahlarda alıcılarını bekliyor!
Her yıl olduğu gibi esnaf tezgâhlarını Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte; bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle donattı.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 10:28
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Her yıl olduğu gibi esnaf tezgâhlarını Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte; bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle donattı.
Marketlerden alışveriş merkezlerine, şekerlemecisinden bakkalına kadar birçok esnaf, iş yerinin önünü ve reyonlarını bayramın müjdecisi şekerlerle süsleyerek tezgâhlarda alıcılarını bekliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle bayram şekerlerine rağbetler azalsa da esnaflar tezgâhları şekerlerle süsledi.
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