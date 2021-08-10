Kahramanmaraş'ta roket üreten öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti

Yılmaz, Aksaray Tuz Gölü'nde 1-12 Eylül tarihinde birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek roket yarışmasında Kahramanmaraş'ı temsil edecek Kahramanmaraş Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan roket takımını makamında kabul etti.

Öğrenciler, ziyarette, elektronik, yazılım, mekanik ve fizik bilgilerini kullanarak ürettikleri adını "Rofen-23" verdikleri yerli roket hakkında Yılmaz'a bilgi verdi.

Öğrencilerin yapmış olduğu roketi başarılı bulduğunu belirten Yılmaz, "Günümüzde icat çıkaracak öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Her dönemin kendine özgü öncelikleri var. Yaşadığımız coğrafya da bizi yaşadığımız coğrafyaya göre icatlar çıkarmaya zorluyor. Dolayısıyla fen lisesinden beklediğimizin tam karşılığı da bu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Ziyaret, Yılmaz'ın öğrencilerle bir süre sohbet etmesi ve ardından hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.