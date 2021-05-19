Kahramanmaraş'ta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2021, 21:33
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