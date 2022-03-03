Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu

Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırmasıyla, kırsal Suçatı Mahallesi'nden geçen Fırnız Çayı taştı. Su baskınlarının yaşandığı bölgedeki piknik ve mesire alanlarındaki yaklaşık 500 kamelya ile demir ve tahta köprüler sel sularına kapıldı. Onikişubat Belediyesi ekipleri iş makineleri ile tıkanan dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 20 tesiste hasar oluştuğu öğrenildi.

İşletmeci Ali Sarıaltun, yaptığı açıklamada akşam başlayan yağmur yağışının sabaha kadar devam ettiğini belirtti.

Şiddetli sağanak nedeniyle korkudan hiç uyumadığını anlatan Sarıaltun, "Burada oval şekilde en az 10 metre yüksekliğinde bir köprüm vardı götürdü. Sel suları 55 çardağım vardı hiçbirisini bırakmadı hepsini gitti." diye konuştu.

Mehmet Gürocak da 15 metre yüksekliğinde 3 köprüsü ile 150 çardağının sel sularıyla zarar gördüğünü dile getirdi.