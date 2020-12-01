Kahramanmaraş'ta sağlığı tehdit ediyor diye...

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, evlere 4-5 metre mesafedeki bir GSM operatörüne ait baz istasyonunun sağlığa zararlı olmasından dolayı sertifikasını iptal etti.

KAHRAMANMARAŞ 01.12.2020, 14:06 01.12.2020, 15:01
Kahramanmaraş'ta sağlığı tehdit ediyor diye...

Davayı kazanan mahalle sakinleri baz istasyonunun kaldırılmasını beklerken, GSM operatörünün dava devam ederken aynı baz istasyonuna yeni bir sertifika aldığı iddia edildi.

Avukat Şule Yıldız Gül, GSM operatörünün uyanıklık yaparak kendisine sertifika almasının dışında baz istasyonunu başka bir GSM operatörüne de kiraladığını, bu sertifikaların iptali için de dava açtığını söyledi.

Duraklı Mahallesi'ndeki baz istasyonunun evlere yakın olması nedeniyle Şule Yıldız Gül ve mahalle sakinleri 2013 yılında vekâlet verdikleri bir avukatla Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Mahkeme tarafından atanan bilirkişi baz istasyonuna 4-5 metre mesafede olduğunu ve bu binada yapılan ölçümde radyo frekans değerlerinin oldukça yüksek olduğunu tespit etti. Bunun üzerine mahkeme, 28 Mart 2018'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından GSM operatörü için verilen sertifikasının iptaline kara verdi. GSM operatörünün itirazı üzerine dosya Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 4'üncü İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararının onayladı.

2017'de aynı baz istasyonuna yeni sertifika aldığını belirlediklerini ifade eden Gül, "Baz istasyonu, dava açıldıktan sonra bilirkişi tarafından yapılan incelemede 3'üncü kattaki balkonlarda ve yatak odalarında radyo frekans değerleri eşik değerlerin üzerinde ölçüldüğü için binaya yakınlığı sebebiyle sağlığı zarar verdiği tespit edilmiş bir yer.  Hukuk mücadelemiz 7 yıl devam etti ve 2020 yılında bu baz istasyonun üstündeki bütün güvenlik sertifikalarının iptaline karar verildi.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ‘DEN VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN YARDIM ALACAĞIM”



Sertifikanın iptali demek, baz istasyonunun kaldırılması demektir. Diyen gül, “Biz baz istasyonunun kaldırılmasını beklerken GSM operatörleri kendi aralarında uyanıklıkla sertifika numarasındaki bir haneyi değiştirerek BTK'ya yeni sertifika için başvuru yaptılar. Bunun için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bunun buradan söktürülmesi için gerekirse Birleşmiş Milletler ‘den ve Dünya Sağlık Örgütü'nden yardım alacağım. O yüzden buraya görevlileri denetlemeye davet ediyorum."

#Kahramanmaraş #baz istasyonu
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