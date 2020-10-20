Kahramanmaraş'ta sağlığınız için denetimler sürüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri bakanlık genelgeleri ve İl Umum Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda iş yerleri ve semt pazarlarında hijyen kontrolü gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada: “Ekiplerimizin denetimleri 7 gün 24 saat esasına uygun olarak yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan tüm kararların titizlikle uygulanması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.